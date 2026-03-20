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Cronaca | 20 marzo 2026, 14:12

Scontro frontale tra auto nella galleria della Caprazzoppa: due i mezzi coinvolti, Aurelia bloccata in entrambe le direzioni

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Scontro frontale tra auto nella galleria della Caprazzoppa: due i mezzi coinvolti, Aurelia bloccata in entrambe le direzioni

Torna protagonista di un incidente l'Aurelia tra Finale Ligure e Borgio Verezzi, per la precisione nel tratto all'interno della galleria Caprazoppa, dove due auto si sono scontrate frontalmente carambolando poi sulla carreggiata. Il sinistro si è verificato intorno alle 13:30 portando alla mobilitazione dell'intera macchina dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero rimaste ferite nell'impatto. A prestare i soccorsi sono intervenuti così i militi della Croce Bianca di Finalmarina con due ambulanze e l'automedica Sierra4, insieme ai vigili del fuoco che hanno avviato anche le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli.

Sul posto presente anche la Polizia locale che, oltre ai rilievi di rito per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto, ha gestito il traffico, bloccato su entrambe le corsie dentro al traforo per permettere i soccorsi. La viabilità ha registrato da subito importanti rallentamenti e la formazione di code. Per chi proviene da levante, l'indicazione iniziale è di deviare verso l'autostrada.

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Redazione

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