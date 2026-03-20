Frana sulla Sp 35, a Vendone dopo il senso unico arriva uno stop totale: strada del tutto chiusa

Se nei giorni scorsi, appena pulita parte della carreggiata, era bastato il senso unico alternato per garantire un passaggio in sicurezza, le condizioni della frana che mercoledì 18 marzo ha interessato la Sp35 Arnasco–Vendone–Onzo, al km 9+500, in prossimità del confine del Comune di Vendone impongono ora misure ben più stringenti.

E così la strada, dalle 15 di oggi, venerdì 20 marzo, è totalmente chiusa. "A seguito dei rilievi eseguiti in data odierna sul versante - fa sapere la Provincia - risulta necessaria la chiusura totale al transito al fine di garantire la pubblica incolumità".

Il versante, dopo le operazioni di disgaggio e rimozione del materiale lapideo avvenute nelle ore immediatamente successive allo smottamento, è stato infatti monitorato in questi giorni. Un monitoraggio che avrebbe quindi portato a rilevare un aggravio delle condizioni di stabilità del pendio al di sopra della carreggiata.

"Tutti i conducenti delle categorie di veicoli interessati dovranno comunque uniformarsi alla segnaletica stradale apposta in loco, con l’obbligo di mantenere un comportamento prudente in presenza della segnaletica di pericolo" concludono dall'ente provinciale.