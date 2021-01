Violenza sessuale a minorenne, ridotta a 2 anni in Appello la pena per l'ex medico neurologo Michele Giugliano

2 anni. E' stata ridotta in Appello per lieve gravità del fatto, la pena nei confronti di Michele Giugliano, medico neurologo, attualmente in pensione ed ex dirigente medico dell'ospedale San Paolo.

L'ex medico era stato condannato con il rito abbreviato nel marzo del 2020 a sei anni per violenza sessuale nei confronti di una sedicenne per il quale era stato arrestato nel maggio del 2019.

Il neurologo 63enne era stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile con l'accusa di violenza sessuale, con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di autorità.

Gli abusi sessuali risalirebbero al dicembre del 2018 e sarebbero avvenuti su una ragazza di 16 anni nel corso di una visita domiciliare.

Il medico, rimasto solo con la giovane (dopo aver fatto uscire la madre dalla stanza), l'avrebbe palpeggiata. Stando a quanto riferito, era la seconda volta che il medico Giugliano visitava la giovane. Anche nel primo caso, pare che il professionista avesse abusato del suo ruolo, togliendo il reggiseno alla ragazza, ma non andando oltre.

Dopo la seconda visita (oltre a confidarsi con la madre), la giovane aveva cambiato professionista, confessandogli quanto accaduto. Sarebbe stato proprio il nuovo medico a denunciare l'accaduto alla Questura. Successivamente una donna avendo saputo dell'arresto aveva denunciato il medico.

Giugliano, attualmente agli arresti domiciliari, è assistito dal legale Alessandro Vaccaro.