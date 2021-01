Savona, una valutazione tecnica errata la causa dell'impatto della Costa Smeralda contro la banchina (FOTO E VIDEO)

Una valutazione tecnica errata potrebbe aver causato l'impatto di questa mattina della Costa Smeralda nella banchina del porto di Savona.

Domani mattina la Capitaneria di Porto ascolterà le parole del comandante della nave e nel frattempo ha acquisito la scatola nera per poter verificare come sia avvenuta la manovra.

Lo scontro, verificatosi nella zona 16, area terminal Colacem, ha causato danni alle gru presenti a terra e ha visto danneggiare una scialuppa di salvataggio. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

"Il mare e il vento erano in una condizione ottimale, in prima battuta possiamo dire che si è trattato di un'errata manovra del comandante già nelle prime fasi di avvicinamento. Non crediamo ci siano stati problemi tecnici la nave è in perfette condizioni di sicurezza" il commento del Comandante della Capitaneria di Porto di Savona Francesco Cimmino.

Domani saranno presenti sul posto anche i tecnici per verificare le condizioni dei danni.

"Avremo sicuramente un quadro più puntuale in merito alle tempistiche per il ripristino - spiega Paolo Canavese, direttore dell'ufficio territoriale di Savona dell'Autorità di Sistema Portuale - Quando c'è una manovra le operazioni sono comunque attenzionate e non dovrebbe succedere nulla, le navi entrano ad una velocità bassa".