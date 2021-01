Truffa del codice di WhatsApp a Roccavignale, l'allarme del sindaco Fracchia: "Non inviate nulla a nessuno!"

"Il truffatore si impadronirà del vostro profilo di WhatsApp oltre a quello di tutte le persone iscritte ai vostri gruppi continuando a sua volta la truffa a catena - spiega il sindaco Fracchia - L’utente viene agganciato con il messaggio, di un nostro amico 'help' oppure 'Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?'. Se lo mandiamo scatta il furto del profilo perché quello in realtà è il nostro codice di accesso a WhatsApp. A me e a molti roccavignalesi oggi hanno clonato i profili, fate girare per cortesia!".