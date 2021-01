Crisi da Covid, il MIU: "Misure di sostegno eccezionale alle microimprese"

"Noi del Movimento Italia Unita - #StopEuropa mai avremmo voluto invocare il TFUE per ricordare ai nostri politici che nessun alibi possono addurre per sostenere e salvare in questo drammatico momento dell'economia Italiana (epidemia Covid 19) il nostro sistema di piccole e microimprese". Si apre così la nota stampa diffusa in data odierna dal Movimento Italia Unita - #StopEuropa e firmata da presidente Francesco Nappi, dal vicepresidente Sirio Gandolfi e dal segretario Adriano Duina.

"Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea all'art. 107 comma 2° infatti prevede le deroghe de iure all'incompatibilità degli aiuti di Stato alle imprese e così recita: 'Sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali'. L'epidemia Covid-19 si sta rivelando qualcosa che va oltre una calamità naturale o un evento eccezionale, è molto, molto di più. Qui si rischia il collasso socio-economico se non si mettono in campo misure di sostegno eccezionali alle microimprese. Se non ora quando? Aspettiamo il collasso?" proseguono dal MIU.