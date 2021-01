Saluti romani a Cogoleto, il M5s: "Intervenga il Prefetto"

“Ferma condanna al saluto romano di alcuni consiglieri comunali del centrodestra di Cogoleto, avvenuto ieri durante le commemorazioni della Giornata della Memoria. Un gesto oltremodo grave che ferisce il ricordo delle vittime della Shoah ed è contrario a quanto stabilito dalla Costituzione”.

Lo dichiarano il capogruppo regionale Fabio Tosi, il facilitatore relazioni interne della Liguria Marco Mes e il consigliere comunale Luca Gotro.

“Chiediamo al Prefetto Carmen Perrotta di intervenire nei confronti dei consiglieri Biamonti, Amedei e Siri che si sono resi protagonisti di un comportamento non solo vergognoso ma anche illegale”, aggiunge Tosi.

“Un gesto che peraltro la dice lunga sui reali sentimenti di certa destra. La domanda sorge spontanea: a chi dobbiamo credere? Al post di circostanza della Meloni, che ieri ebbe a scrivere “ricordare per contrastare l’antisemitismo in ogni sua forma, affinché gli orrori del passato non tornino mai più” o ai consiglieri di Cogoleto che hanno invece palesato la loro nostalgia per uno dei periodi più bui della storia italiana?”, conclude Mes.