Covid19, isolati tre casi di variante inglese: uno nel savonese

Anche in Liguria sono stati isolati 3 casi di infezioni da Coronavirus dovute al contagio della cosiddetta variante inglese. Di questi, uno ha coinvolto un individuo residente in provincia di Savona.

Si tratta di un uomo di 65 anni ricoverato presso l’Ospedale di Albenga sabato 9 gennaio con sintomatologia compatibile al Covid 19 e ora in lieve miglioramento, a quanto comunicato dall'Asl savonese.

A darne annuncio nel pomeriggio odierno era stato il direttore del dipartimento di Igiene del San Martino di Genova, il professor Giancarlo Icardi, che all'Agenzia Ansa ha spiegato come si tratti di persone che hanno avuto contatti con il Regno Unito.

Sono stati monitorati gli individui di ritorno dalla Gran Bretagna e sequenziato tutto il genoma del virus. Tra le potenziali 11 persone positive a questa variante in 3-4 cluster, in 3 sono state riscontrate le mutazioni.

I protocolli di tracciamento dei contatti e di assistenza clinica all’interno del reparto non necessitano di variazioni rispetto agli attuali e quindi venga garantita la sicurezza anche in questo caso, come ha specificato durante il punto stampa dalla Regione il sub commissario di Alisa, Filippo Ansaldi.