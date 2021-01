Acqua, latte e prodotti caseari: a Cengio Genepro attiva da oggi la nuova "casetta"

Nella mattinata odierna è stata spostata nella nuova collocazione in via Piani, ed è già funzionante, la casetta dell’acqua (e distributore dei prodotti caseari) di Cengio Genepro.

L’amministrazione comunale ha così accolto le richieste dei cittadini, prevalentemente dei commercianti di piazza della Stazione, al fine di ripristinare la visibilità delle attività che si affacciano sulla piazzetta, migliorandone il decoro urbano, oltre che a liberare i parcheggi eventualmente occupati dai fruitori del servizio.

La nuova posizione in via Piave, seppure più decentralizzata rispetto alla precedente, è ritenuta strategica per la soddisfazione delle esigenze del cittadino: la zona offre infatti maggiori possibilità di parcheggio, non riduce la visibilità delle attività commerciali e si trova sulla via di collegamento al vicino supermercato, permettendo dunque all’utenza di usufruire di entrambi i servizi senza necessariamente cercare un nuovo parcheggio.