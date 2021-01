Albenga, illuminazione pubblica sempre accesa a San Fedele: "Intollerabile un simile spreco di energia"

Nel mese di novembre ha preso fuoco una cabina elettrica di e-distribuzione presente a San Fedele d'Albenga, nel rogo venne danneggiato il quadro di controllo dell'illuminazione pubblica di competenza di Enel X (Enel So.l.e.). Nell'immediatezza era stata ripristinata l'illuminazione collegando l'impianto in maniera diretta, quindi senza controllo orario. Da quel momento le luci sulla Strada Provinciale sono rimaste sempre accese.

"Tramite i nostri uffici comunali abbiamo più volte richiesto l'intervento di ripristino offrendoci anche di effettuare il lavoro con nostri tecnici e a nostre spese (la spesa da sostenere ammonterebbe infatti a poche decine di euro), ma ci hanno negato la possibilità di intervenire sull’impianto di loro competenza - afferma il consigliere Raiko Radiuk - Ad oggi l’illuminazione pubblica risulta ancora sempre accesa ed il problema non è stato risolto. Anche se non ci sono aggravi di costi in bolletta per il Comune trovo assolutamente inaccettabile questo spreco immotivato di energia. Invito per questo in maniera ufficiale la società di competenza ad intervenire nel più breve tempo possibile".