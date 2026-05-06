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Attualità | 06 maggio 2026, 09:11

Cairo punta ad inaugurare l’ex oratorio di San Sebastiano in concomitanza con la Fiera del Libro

Proseguono i lavori interni dopo il restauro: l’amministrazione Lambertini lavora per riportare lo storico edificio al centro della vita culturale

Cairo punta ad inaugurare l’ex oratorio di San Sebastiano in concomitanza con la Fiera del Libro

Lo scorso anno, con la rimozione dei ponteggi al termine del restauro del tetto, della facciata e del campanile, l’ex oratorio di San Sebastiano a Cairo era tornato a mostrarsi in tutta la sua rinnovata bellezza. Un intervento importante, promosso dall’amministrazione Lambertini con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo storico e fortemente identitario.

Ora l’attenzione si concentra sugli spazi interni, dove sono in corso piccoli lavori di manutenzione necessari per consentire la riapertura e rendere nuovamente l’edificio fruibile per attività ed eventi culturali.

“Stiamo completando alcune sistemazioni interne per poter aprire e ospitare iniziative”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.

L’amministrazione comunale punta infatti a riattivare progressivamente l’edificio, riportandolo al centro della vita culturale del paese. L’intenzione è quella di inaugurarlo indicativamente ai primi di giugno, in concomitanza con l’avvio della fiera del libro, con l’organizzazione di una mostra negli spazi dell’ex oratorio.

Graziano De Valle

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