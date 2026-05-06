Celle, verranno abbattute le barriere architettoniche dall'ufficio postale

Dall'ingresso dell'ufficio postale di via Delfino a Celle verranno abbattute le barriere architettoniche.

A seguito dei lavori di restyling per il progetto Polis, un cittadino disabile, Stefano Porcile, aveva sollevato su un gruppo social a gran voce l'impossibilità di raggiungere l'ufficio per le persone in carrozzina.

Ma a seguito di un'interlocuzione con il Comune, Poste Italiane ha confermato l'intervento.

"A seguito delle interlocuzioni avute oggi con un responsabile di Poste Italiane, mi sono recato personalmente sul posto per scattare alcune foto utili a rappresentare meglio la situazione - spiega il Sindaco Marco Beltrame - Ho appena ricevuto conferma che verrà effettuato l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche richiesto.

Un ringraziamento a Stefano Porcile per aver segnalato la problematica e a Poste Italiane per il celere e positivo riscontro".

L'ufficio postale sarà chiuso fino al prossimo 25 maggio per consentire lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione propedeutici a offrire servizi migliori e più numerosi ai cittadini, nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.