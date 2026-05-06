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Attualità | 06 maggio 2026, 10:15

Varazze, regimazione delle acque in via Bonfante, chiusa fino al 13 maggio via Roma

Il Comune interverrà per implementare la segnaletica

Da ieri, 4 maggio, fino a mercoledì 13 maggio, via Roma a Varazze è stata chiusa al traffico veicolare per consentire il completamento dei lavori di regimazione delle acque in Via Bonfante.

"Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo alla segnaletica viabilistica installata: stiamo già intervenendo per implementarla e renderla più chiara ed efficace - dice il Sindaco Luigi Pierfederici - Grazie a tutti i cittadini che hanno segnalato tempestivamente questa esigenza".

"La collaborazione di ciascuno è fondamentale per migliorare il servizio e affrontare al meglio eventuali criticità" conclude il primo cittadino varazzino.

Luciano Parodi

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