Carcare, senso unico alternato sulla Sp 15 per la potatura degli alberi

Disagi alla circolazione in arrivo lungo la Sp 15 “Carcare–Pallare–Bormida–Melogno”. La Provincia di Savona ha disposto una limitazione temporanea del traffico per consentire l’esecuzione di interventi di potatura degli alberi lungo il tracciato.

Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra le progressive chilometriche 2+125 e 2+960, nel territorio comunale di Carcare, dove sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri, con cantiere mobile.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dal 7 al 15 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30. L’intervento si rende necessario per garantire la sicurezza della circolazione e la corretta manutenzione del verde lungo la carreggiata.