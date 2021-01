Covid, dati stabili in Liguria. Nel savonese 68 nuovi casi, ma salgono gli ospedalizzati (+5)

Lieve calo del rapporto tamponi-positivi, quest’oggi nella nostra regione. A fronte di 4.318 tamponi molecolari, infatti, sono 338 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria (pari al 7,82%).

I nuovi positivi in provincia di Savona sono 68, mentre nell'imperiese sono 77, nelle due Asl genovesi 116 e, infine, a La Spezia 69. Non sono riconducibili alla residenza in Liguria 8 nuovi positivi.

Sono 23 i morti segnalati per Covid, 8 dei quali riconducibili al periodo ottobre-dicembre scorsi e, gli altri dal 2 gennaio a ieri. Di questi 5 segnalati nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 813.393 (+4.318)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 35.673 (+2.961)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 69.106 (+338)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.441 (-18)

Casi per provincia di residenza

Imperia 904 (+22)

Savona 1.198 (-56)

Genova 2.286 (-9)

La Spezia 781 (+25)

Residenti fuori regione o estero 108 (+1)

Altro o in fase di verifica 164 (+1)

Totale 5.441 (-18)

Ospedalizzati: 655 (-); 64 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 95 (+1); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 95 (+5); 10 (-) in terapia intensiva

San Martino - 163 (-3); 24 (-2) in terapia intensiva

Galliera 50 (-5); nessuno (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); 1 (+1) in terapia intensiva*

Asl 3 - 68 (-1); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 45 (+1); 9 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 135 (+2); 9 (-) in terapia intensiva

*il riferimento è ad un paziente con patologia importante e positivo al Covid-19

Isolamento domiciliare: 3.650 (+59)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 60.340 (+331)

Deceduti: 3.325 (+25)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.938 (+64)

Asl 2 - 873 (+1)

Asl 3 - 1.008 (+56)

Asl 4 - 430 (-34)

Asl 5 - 849 (+65)

Totale 5.098 (+154)

Dati vaccinazioni 28/1/2021 ore 16

Consegnati: 77.540

Somministrati: 56.025

Percentuale: 72%

Asl 1 - 7.571 dosi effettuate; 1.768 richiami; 360 oggi

Asl 2 - 9.616 dosi effettuate; 1.944 richiami; 552 oggi

Asl 3 - 13.474 dosi effettuate; 2.998 richiami; 685 oggi

Asl 4 - 5.455 dosi effettuate; 1.326 richiami; 354 oggi

Asl 5 - 5.577 dosi effettuate; 1.477 richiami; 462 oggi

Galliera - 1.692 dosi effettuate; 231 richiami; 60 oggi

Gaslini - 2.842 dosi effettuate; 609 richiami; 150 oggi

San Martino - 5.907 dosi effettuate; 1.784 richiami; 477 oggi

O.E.I. - 725 dosi effettuate; 214 richiami; 66 oggi

Totale dosi effettuate - 52.859; 11.651 richiami; 3.166 oggi