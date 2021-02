Lotteria degli scontrini al via, Giudice (Confcommercio Albenga): "Non basta contro l'evasione senza una nuova fiscalità"

"Dal 1° febbraio parte la lotteria degli scontrini già rinviata due volte da luglio a febbraio. Confcommercio non entra nel merito su quanto pensato dal Governo per i consumatori ma non basta pensare al 'Cashback' o alla 'Lotteria degli Scontrini' senza considerare di intervenire per prima cosa sull’abbattimento delle commissioni per il primo e l’accollo dei costi da parte del Governo per quest’ultima". Così Lorenza Giudice, vice vicario per la Provincia di Savona di Confcommercio.