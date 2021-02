Vado, via al secondo lotto di riqualificazione di via Bellandi a Sant'Ermete: spazio ad un nuovo parco giochi e ad un parcheggio

Sono stati affidati i lavori per la realizzazione del nuovo parco giochi e il parcheggio a Vado Ligure nella frazione di Sant'Ermete in via Bellandi.

Il secondo lotto di riqualificazione dell'area, per un totale di 450mila euro, vedrà trasferire il parco giochi nelle aree di risulta e limitrofi al nuovo campetto da calcio (dato in gestione temporanea per il momento alla scuola primaria Don Milani).

Verranno installati nuovi giochi, punti di aggregazione e un mini campo da basket coperto e verrà realizzato con pavimentazione in gommato.

L’intenzione dell'amministrazione Giuliano è quella di migliorare l’accessibilità veicolare e pedonale della zona di Via Bellandi e reperire quindi una ventina di nuovi posti auto da utilizzare sia durante i momenti di maggior afflusso scolastico che durante le manifestazioni della Società di Mutuo Soccorso.

Sia nel parco giochi che nel parcheggio sarà installata l'illuminazione a led.

"Crediamo sia un intervento importante, che mette in sinergia la scuola, la società di mutuo soccorso e tutta la comunità, un tassello importante per la frazione di Sant'Ermete" dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.