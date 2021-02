Finalborgo.it, lascia il direttivo Paolo Folco: "Grazie per l'amore riservato al Borgo"

Contemporaneamente però per lui si chiuderanno quelle del direttivo e quindi la sua carica di tesoriere dell'associazione Finalborgo.it, per incompatibilità tra i ruoli.

"A nome mio, del direttivo e degli associati voglio ringraziare Paolo per quello che ha fatto - commenta la presidente Cristina Sambarino - per l'attenzione al territorio, l'amore per il Borgo e la sua conservazione che sempre ha dimostrato e siamo sicuri continuerà a dimostrare, seppur in una nuova veste, per lo scrigno prezioso che ci proponiamo di difendere e promuovere qual è Finalborgo. Perciò gli auguriamo buon lavoro in consiglio comunale".