Ordini del giorno a Savona sull'impianto a gas Tirreno Power, il sindaco di Vado è un fiume in piena contro il Pd: "Non parlino di cose di cui non sanno nulla"

"Le parole del gruppo consiliare del Pd di Savona che dice che il territorio e la salute dei cittadini di Vado è stata compromessa, sono una grave offesa nei confronti della mia comunità e devono fare dietrofront. La mia comunità si è tirata su le maniche e ha avviato una industria pulita, Vado è uscita dalla crisi complessa, noi ne siamo fuori".

E' un fiume in piena il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano in merito agli ordini del giorno presentati ieri in consiglio comunale a Savona da Rete a Sinistra/Noi per Savona/M5S e dal Pd sul nuovo impianto a gas di Tirreno Power.

"Entrambi gli ordini del giorno sono avulsi da quello che sta succedendo nel mio territorio - prosegue la prima cittadina vadese che ha puntato il dito soprattutto sui concetti espressi dai dem (leggi QUI) - le aree portuali sono già sviluppate, completate, non dobbiamo costruire altro, bisogna dirlo con lealtà senza ombre. Sono stati investiti a Vado 100milioni di euro, quei partiti ci devono dire se secondo loro il progetto a turbo gas deve essere valutato o completamente eliminato".

"Vado è l'unico polo produttivo in grado di rigenerarsi dal punto di vista ambientale, non devono mettere in mezzo cose di cui non sanno niente. Il mio comune ha cambiato faccia, ha sviluppi produttivi, le aree infatti di Tirreno Power sono in mano ha delle aziende leader le quali stanno lavorando in sinergia con le aziende nel porto" ha continuato Monica Giuliano.

Parole positive per il sindaco Ilaria Caprioglio che ha specificato che "l'ecosistema non deve essere un freno per lo sviluppo di un territorio ma deve essere un volano. Ci vuole attenzione ma non è possibile dire no a prescindere senza aver fatto tutte le verifiche e gli accertamenti".

"L'unica frase che condivido è quella del sindaco di Savona, che ha dimostrato alto senso di responsabilità" ha concluso la prima cittadina di Vado.