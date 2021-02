Spiagge, dalla Regione oltre 1 milione euro per i ripascimenti e la salvaguardia degli arenili

Oltre 1 milione di euro per i ripascimenti delle spiagge della costa ligure. Sono stati stanziati dalla Regione Liguria su proposta dell’assessore all’Urbanistica e al Demanio Marco Scajola.

Sono 59 i comuni liguri che beneficeranno delle nuove risorse, derivanti dai canoni demaniali, che serviranno per lavori finalizzati alla gestione, fruizione e mantenimento del demanio marittimo e per interventi di difesa della costa.

A questa cifra si andranno a sommare ulteriori fondi specifici per la pulizia, la sicurezza e l’accessibilità delle spiagge libere, per i quali i Comuni dovranno effettuare un’apposita richiesta alla Regione entro fine febbraio.

"La Regione Liguria ha mantenuto l’impegno – spiega l’assessore regionale Marco Scajola - e ha dato una risposta concreta alle necessità dei comuni e degli operatori del settore di mettere in sicurezza le nostre coste e prepararle alla stagione estiva. In un momento difficile, come quello che stiamo attraversando, è fondamentale supportare le amministrazioni locali e gli operatori, con atti concreti e risorse per il territorio".

I comuni savonesi che hanno ricevuto il finanziamento: Alassio € 35.014,02; Albenga € 21.085,49; Albissola Marina € 6.692,93; Albisola Superiore € 8.383,86; Andora € 17.373,31; Bergeggi € 11.985,93; Borghetto € 10.648,92; Borgio Verezzi € 11.191,59; Celle Ligure € 19.433,88; Ceriale € 28.792,98; Finale Ligure € 41.659,77; Laigueglia € 24.671,83; Loano € 42.682,19; Noli € 13.393,73; Pietra Ligure € 21.054,03; Savona € 29.052,52; Spotorno € 16.382,35; Vado Ligure € 8.289,48; Varazze € 25.104,39.