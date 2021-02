Varazze, pronti a partire i lavori in Largo Alpini d’Italia: via al rifacimento del parcheggio

Dovrebbero partire a giorni i lavori in largo Alpini d’Italia a Varazze. Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini.

“Gli interventi sono stati divisi in tre lotti, il primo prevede il rifacimento del parcheggio che adesso è in sterrato, l’impiantistica del sottosuolo e i marciapiedi di fronte al mercato civico -a marzo procederemo con il lotto due che prevede interventi sul verde, impiantistica, parcheggi e torrette per accogliere i banchi alimentari del sabato” dice Piacentini.

Il lotto tre inizierà sempre a marzo e verranno effettuati interventi sull’impiantistica, gli idranti, il verde e i marciapiedi.

“Finiti i tre lotti si procederà con il rifacimento del tratto davanti al mercato civico, sarà garantito il transito pedonale per gli operatori anche con i mezzi. Per Santa Caterina (30 aprile) tutto sarà finito”.