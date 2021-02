Covid nel plesso scolastico di Noli, l'amministrazione replica alla minoranza: "Il protocollo di intervento è dettato dall'ASL"

"In riferimento al comunicato dei consiglieri di minoranza di Noli in riferimento ai casi di contagio nella scuola, desideriamo precisare che il protocollo di intervento per casi di Covid19 è dettato dall'ASL; la sanificazione disposta dall'amministrazione comunale è un'azione aggiuntiva rispetto a ciò che sta già facendo, egregiamente, il personale Ata della scuola, effettuando giornalmente, oltre alla normale pulizia, anche la sanificazione completa degli spazi e degli arredi". Così, attraverso una nota stampa, l'amministrazione comunale di Noli in risposta alla minoranza che aveva sollecitato la sanificazione anche delle scuole elementari in seguito ad alcuni casi covid nel plesso scolastico nolese (leggi QUI).