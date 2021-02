Nuova caserma dei vigili del fuoco a Varazze, completato l'abbattimento dei due capannoni ex Baglietto: riapre l'Aurelia

Era stata chiusa da ieri mattina l'Aurelia a Varazze per i lavori di demolizione dei capannoni negli ex cantieri Baglietto per la futura realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco.

La circolazione doveva essere interrotta sulla statale fino a venerdì 12 febbraio alle 18.00 ma gli interventi si sono conclusi già quest'oggi.

"Terminato in tempi rapidi, nel pieno rispetto della pubblica sicurezza, l'abbattimento dei due capannoni di levante la viabilità sulla via Aurelia è stata ripristinata in entrambe le direzioni nel primo pomeriggio. La rimozione delle macerie procederà operando dal piazzale senza necessità di chiudere ulteriormente la viabilità" ha dichiarato il vice sindaco reggente Luigi Pierfederici.

Dopo la conclusione lo scorso luglio dell’iter burocratico per l'approvazione del progetto, a dicembre si era chiuso anche il bando di gara per l'affidamento del cantiere e nel giro di due anni i pompieri potranno così trasferirsi dalla sede del Salice nella nuova caserma finanziata dal Ministero dell'Interno con un investimento di 2 milioni e 800mila euro.

200mila euro erano stati stanziati dall’amministrazione per la demolizione dei capannoni per poter creare così il piazzale di manovra.

Il piazzale operativo del distaccamento in prima ipotesi era previsto lato mare in area demaniale marittima invece poi il comune ha proposto lo spostamento a lato della via Aurelia.