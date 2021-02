Carcare, presentato il libro "La Chiesa del Collegio"

Primo appuntamento con le Celebrazioni del 400° anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie a Carcare (1621-2021).

Venerdì 12 febbraio alle ore 20.30, nella Chiesa del Collegio, si è tenuta la presentazione del libro "La Chiesa del Collegio" di Fausto Bagnus.

L’evento ha visto una nutrita partecipazione, nel rispetto dei distanziamenti e delle precauzioni conseguenti alla gestione dell’emergenza pandemica.

Realizzato con il contributo economico del Comune di Carcare e del Banco di Credito "P. Azzoaglio", il libro di Bagnus svela interessanti informazioni sulla presenza dei padri scolopi sul territorio carcarese e sull’origine della costruzione della Chiesa del Collegio, oltre ad illustrare le caratteristiche ed il significato delle opere (quadri e sculture) presenti al suo interno.

Grazie alla biblioteca calasanziana di Genova, che ha aperto le porte a Bagnus per le sue ricerche, l’autore ha potuto scrivere questo interessante volume, disponibile per l’acquisto nelle chiese carcaresi e per il prestito nella biblioteca comunale.

I proventi ricavati dalla vendita saranno destinati alla manutenzione degli edifici ecclesiastici di Carcare.