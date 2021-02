Riconversione degli impianti Tirreno Power: dall'ISS richiesti ulteriori dati per la VIS

Mentre si continua a discutere del progetto di riconversione della centrale di Tirreno Power e si attende il via libera o meno all'installazione di un impianto a turbogas da 900MW, sulla questione interviene l'Istituto Superiore di Sanità.

Lo studio di Valutazione di impatto Sanitario presentato dall'azienda per la nuova unità a ciclo combinato andrebbe infatti "ulteriormente approfondito secondo le richieste illustrate" nel documento di 16 pagine con cui l'istituto presieduto da Silvio Brusaferro ha sottolineato inoltre "la necessità di instaurare un rapporto collaborativo con gli enti territoriali competenti per i diversi aspetti ambientali e sanitari utili allo svolgimento della VIS così da poter condividere approcci e metodologie di analisi".

Tirreno Power, che si è già detta pronta a procedere per soddisfare le richieste, servirà integrare tra gli altri i dati caratterizzanti le emissioni già esistenti e quelle future di ossido e biossido di azoto, una valutazione modellistica della dispersione degli inquinanti in atmosfera per valutare i cambiamenti sull'esposizione della popolazione, una nuova valutazione tossicologica degli stessi e un'indagine su suoli, corsi d'acqua, zona marino costiera e suolo terrestre.

“L’ISS ha confermato quanto sostenuto dal nostro Gruppo in merito - afferma la consigliera Elisa Spingardi, del gruppo 'Memoria e Futuro' - La circostanza che siano state effettuate tali richieste è significativo".

"Spiace che l’Amministrazione comunale non voglia cogliere l’importanza del 'problema salute' e continui ad interpretarlo come se non riguardasse i cittadini vadesi e dei comuni limitrofi. Evidentemente, la rivoluzione culturale che involge tutta Europa non è ancora approdata nel territorio vadese: si pensi che anche a livello governativo è stato istituito il 'Ministero della Transizione Ecologica'” conclude la Spingardi.