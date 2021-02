Vado, la consigliera Spingardi replica al sindaco: "Mai fatti riferimento o richieste di perizie"

“A parte che le affermazioni del Sindaco Monica Giuliano sono diffamatorie, per cui mi riservo di adire l’Autorità Giudiziaria a tutela del mio onore e decoro, è sufficiente leggere quanto affermato nell’articolo per comprendere che mi sono limitata a puntualizzare il parere dell’ISS: nel mio commento non c’è nessun riferimento o richiesta di perizie di parte. Semplicemente metto in evidenza che l’ISS dimostra una particolare attenzione alla salute dei cittadini. L’opposizione, in quest’ottica, ha sollecitato e sollecita la maggioranza del Consiglio Comunale a privilegiare la salute, come richiesto dall’ISS. In questo caso la critica politica viene interpretata definendola 'false affermazioni'”.

Così replica la consigliera di minoranza Elisa Spingardi del gruppo "Memoria e Futuro" alle affermazioni del sindaco di Vado ligure, Monica Giuliano, sulla questione relativa al parere dell'Istituto Superiore di Sanità sulla VIS per la riconversione della centrale Tirreno Power.