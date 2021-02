Notte fredda nell'entroterra: -8.4° a Sassello e -8.1° a Calizzano

Questa mattina il cielo è generalmente sereno o localmente poco nuvoloso sulla zona centrale per qualche addensamento in transito; i venti sono deboli variabili, il mare è poco mosso.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal: oggi, lunedì 15 febbraio, venti meridionali in rinforzo dal pomeriggio, localmente forti (40-50 km/h) in serata sui capi esposti di A e sui rilievi.

Domani, martedì 15 febbraio, possibili spolverate nevose nella prima parte della giornata sulle zone interne di C e su E con quota neve inizialmente tra 600- 800 m al mattino, in successivo aumento a 1200-1500 m. Non si escludono locali episodi di pioggia congelante nelle vallate più interne di C,E dove permane aria molto fredda nei bassi strati. Venti forti meridionali (50-60 km/h) su A,B e sui rilievi di E,C; venti localmente forti (40-50 km/h) altrove. Mare in aumento fino a molto mosso o localmente agitato a largo per onda corta da Sud-Ovest.