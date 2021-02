No dei vertici di Servizi Ambientali all'ingresso di Vaccarezza nel cda, la reazione del capogruppo di "Cambiamo": "Temo che dietro questo gesto ci sia qualcosa di non esplicitato"

"Tengo a precisare questi concetti fondamentali, anche alla luce di quanto pubblicato dagli organi di stampa negli ultimi giorni in merito alla situazione della Servizi Ambientali S.p.A. La società ha un consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti, non fino A cinque componenti. Al momento, a seguito delle dimissioni di due membri, il CDA è formato da tre consiglieri". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo".

"Il sindaco di Loano Luigi Pignocca, uno dei comuni che di Servizi Ambientali fa parte, detenendo il 47% delle quote, mi ha chiesto di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione a titolo assolutamente temporaneo e gratuito, vista la mia pregressa esperienza nel settore avendo seguito passo passo la nascita, prima del Consorzio e poi della Società - prosegue Vaccarezza - Molti crediti non incassati hanno complicato una realtà che chiaramente necessita di una risistemazione, oltreché la necessità di reperire risorse (magari regionali) per le opere di collegamento con i comuni del comprensorio pietrese, e un ragionamento approfondito con l’estremo ponente e con la società gemella SCA s.r.l., hanno portato il primo cittadino di Loano a formulare la proposta di cui sopra. Proposta che, mi preme ribadire, non porta nessun onere economico in quanto avrei svolto questo incarico a titolo totalmente gratuito".

"Ho dato quindi la mia totale disponibilità per seguire in maniera precisa e puntuale il percorso dell’Azienda - aggiunge il capogruppo in Regione di "Cambiamo" - Secondo l’articolo 2386 del Codice Civile (... se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea) e

l'articolo 19 dello Statuto della stessa Servizi Ambientali, la nomina per la sostituzione dei membri di un CDA segue un determinato iter. Facendo un passo indietro, segnalo che il collegio sindacale ha più volte sollecitato la società affinché si tornasse al più presto ad avere un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. La società, dal canto suo, ha, a sua volta, sollecitato i comuni affinché trasmettessero i nominativi utili. Nessuno di loro ha riscontrato le richieste, eccetto Loano".

"La pratica (e soprattutto la legge) vuole che alla prima riunione utile di Consiglio di Amministrazione, i nominativi vengano cooptati dal Consiglio, rimandando poi all'assemblea dei soci la facoltà di ratificarli o meno. Accade invece che due dei tre membri, gli Avvocati Barbara Balbo e Barbara De Stefani, rispettivamente Presidente e Vicepresidente, abbiano semplicemente votato contro il mio nominativo, mentre l'Amministratore Delegato Vittorio Savona, anche lui Avvocato, si è espresso favorevolmente. Ho sottolineato le professioni poiché sono certissimo della competenza e della preparazione dei tre legali.

Considero l’accaduto alquanto spiacevole, temo che dietro questo gesto ci sia qualcosa di non esplicitato e provvedo quindi a ritirare la mia disponibilità ad accogliere una richiesta che a me avrebbe portato solo oneri".