Punto nascite del Santa Corona, il Pd replica alle dichiarazioni di Vaccarezza: "È ora di rispondere con i fatti e non con le polemiche"

“Nuovamente il centrodestra, che governa la sanità ligure dal 2015, per bocca (stavolta) di Vaccarezza continua a dare colpe a 'quelli che c'erano prima', come se fosse al governo della Regione da sei mesi anziché da sei anni. La protesta di cittadini, amministratori e lavoratori sulla chiusura del Punto nascite si riferisce a una scelta precisa effettuata dalla giunta Toti e non da altri. Prossimamente tramite il nostro consigliere Arboscello presenteremo in Consiglio Regionale una proposta: quello sarà il momento in cui Vaccarezza e gli altri consiglieri di centrodestra dimostreranno se davvero condividono la volontà di ripristinare il servizio, come a parole affermano di voler fare. È ora di rispondere con i fatti e non con le polemiche”. Così la Federazione provinciale Partito Democratico Savona dopo le dichiarazioni di Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo", sulla manifestazione svoltasi sabato scorso per richiedere la riapertura del punto nascite dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (leggi QUI).