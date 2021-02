Albenga, avviata la potatura dei tigli in Viale Martiri (FOTO)

È iniziata questa mattina la potatura dei tigli di Viale Martiri della Libertà ad Albenga, intervento importante per la manutenzione del verde pubblico cittadino, per la cura della città e per la sicurezza pubblica (saranno intatti tolti i rami danneggiati e sarà alleggerito il peso delle chiome).

La potatura sarà eseguita nel rispetto delle caratteristiche degli alberi e in modo da evitare il possibile insorgere di future malattie nelle piante.

Afferma l’Assessore all’Ambiente Gianni Pollio: “L’intervento, lungamente atteso dai nostri concittadini, si inserisce nella programmazione di manutenzione del verde pubblico che, come Amministrazione stiamo portando avanti".

"Oltre alla potatura dei tigli su Viale Martiri - aggiunge Pollio - prossimamente procederemo anche alla rimozione dei tronchi degli alberi tagliati e, successivamente, alla ripiantumazione degli stessi".

"Voglio ringraziare la SAT che ha contribuito alla realizzazione dell'intervento e l’ufficio tecnico del comune di Albenga per la costante collaborazione” conclude l'assessore ingauno.