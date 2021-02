Insegnanti in quarantena al liceo Chiabrera di Savona, il preside: "La didattica in presenza scenderà sotto il 50%"

"Per cause di forza maggiore siamo dovuti scendere al di sotto della soglia del 50%". Questa la decisione del dirigente scolastico del liceo Classico e Artistico Chiabrera di Savona Alfonso Gargano dopo che due classi dell'istituto di via Caboto sono state messe in quarantena per via di 6 casi positivi al Coronavirus.

La problematica principale che è stata riscontrata però riguarda i docenti, che avendo avuto contatti con le due classi non possono rientrare in classe, lasciando così sguarnite le altre cattedre.

Da lì l'opzione di far aumentare a rotazione le lezioni con la didattica a distanza diminuendo così la percentuale disposta dal Governo.

"Siamo riusciti a mantenere la solita gestione fino a settimana scorsa coinvolgendo più docenti ma in questo momento dobbiamo per forza di cose aumentare la didattica a distanza e diminuire la presenza" ha continuato Gargano.