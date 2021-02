Dego, rifiuti abbandonati in frazione Porri: i residenti puliscono la strada che porta alla Ferriera (FOTO)

Una calcio alla maleducazione e allo scarso senso civico. Nella giornata di ieri, un gruppo di cittadini residente nella frazione Porri, in collaborazione con il comune di Dego, ha pulito i bordi della strada (qualche chilometro in direzione della Ferriera) dalla spazzatura abbandonata dai "furbetti del porta a porta".

Dopo averla ammucchiata per bene, verso sera il comune ha movimentato un mezzo per portarla via.

"Ringraziamo i cittadini per il lavoro svolto - spiega il vice sindaco Corrado Ghione - La collaborazione è stata ottima. Onestamente però, questa mancanza di senso civico ci lascia alquanto perplessi. Come può certa gente, siamo nel 2021, buttare nelle rive ogni genere di spazzatura?".