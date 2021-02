Finale, è il 23enne Christian Griffo il nuovo presidente dell'AIB Protezione Civile

E' ancora ben presente in tutta la comunità finalese il dolore e lo sconforto per la prematura e improvvisa scomparsa del presidente dell'AIB Protezione Civile di Finale Ligure, Giuliano Perissuti, socio fondatore dell’associazione stessa.

Nei giorni scorsi però il Consiglio Direttivo, per mandare avanti a pieno ritmo l'attività del gruppo ha nominato, assecondando uno dei desideri del compianto presidente, il 23enne Christian Griffo nuovo presidente.

Griffo, senza ombra di dubbio tra i più giovani volontari a capo di una sezione di Protezione Civile non solo nella nostra provincia, è volontario fin da giovanissimo dell’associazione, seguendo non solo le orme del padre ma anche prestando grande attenzione al lavoro dello stesso Perissuti nelle missioni e nell'organizzazione dell'attività dell'associazione, con grande spirito di solidarietà verso gli altri.

“E’ con onore che ho accettato questo incarico, anche se non è semplice succedere al una persona come Giuliano stimata da tutti - afferma il neo presidente - Sono sicuro che la grande squadra da lui creata sarà capace di reagire a questa grave mancanza supportandomi per onorare insieme al meglio quanto fatto fino ad oggi”.

Anche la Consulta del Volontariato intanto nei giorni scorsi, riunitasi in videoconferenza, ha confermato lo storico presidente Emanuele Gerardi per il prossimo mandato alla guida della cabina di regia delle numerose associazioni di volontariato aderenti all'organismo.

Una novità in capo all'associazione sarà invece il nuovo incarico di Luca Rembado come portavoce della Consulta per le tematiche della disabilità, mentre resterà ancora vacante il ruolo di referente per l'organizzazione di eventi per il quale la nomina arriverà in un secondo momento.