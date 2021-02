In arrivo a Finale Ligure altri 2,5 milioni di euro per la lotta al dissesto idrogeologico

In base a quanto previsto dalla Legge 145 del 30/12/2018 art 1, c. 139 il Comune di Finale Ligure ha presentato richiesta per poter avere ulteriori risorse extra comunali per la difesa del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.

Annuncia il sindaco Ugo Frascherelli: “Si tratta 2,5 milioni di euro necessari a portare avanti la difesa della nostra costa e la sua erosione. Da troppi decenni assistiamo a tale fenomeno senza essere mai riusciti ad incidere veramente. Questa una grande opportunità che cercheremo di cogliere e sfruttare al massimo.” Nelle intenzioni di Amministrazione e progettisti c’è infatti quella di creare delle barriere di difesa (scogliera sommersa, secche, isolotti etc.) che possano difendere la costa dalla forza delle mareggiate e quindi ridurre l’erosione.

Aggiunge in merito il vicesindaco e assessore Andrea Guzzi: “Di certo avremo un duplice beneficio. Non solo difenderemo la costa da erosione e dissesto ma tuteleremo uno dei beni più preziosi del nostro territorio: il Turismo. Ricordiamo infatti che il 70% dei nostri graditi ospiti è qui per il nostro mare e le nostre spiagge . Difenderle e tutelarle vuol dire difendere e tutelare la nostra economia.”

Questi fondi si uniscono a quelli di Regione e Protezione Civile. Tra lo scorso anno e quello in corso l’Amministrazione finalese è riuscita a catalizzare quasi 10 milioni di euro destinati alla difesa del Territorio. Tantissime risorse che vedranno importanti cantieri in questo 2021 e nel prossimo 2022.