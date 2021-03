Covid, Olivieri (sindaco Calizzano): "9 casi positivi e 12 quarantene da contatto"

Situazione Covid a Calizzano. Il sindaco Pierangelo Olivieri fa il punto della situazione: "Ad oggi sono nove i casi positivi, oltre 12 invece le quarantene da contatto in corso".

"Ricordo ancora che nell'interesse di noi stessi, delle nostre famiglie e dei nostri cari in particolare più esposti, è necessario il massimo rispetto della normativa emergenziale, quanto a distanze di sicurezza, limitazione assoluta delle presenze negli spazi chiusi aperti al pubblico, divieto di assembramenti, corretto utilizzo dei dpi, ad iniziare dalle mascherine, con copertura di bocca e naso" prosegue il primo cittadino.

"La salute e la sicurezza della nostra comunità dipendono e continuano a dipendere, in questo momento come non mai, singolarmente da ciascuno di noi" conclude il sindaco Olivieri.