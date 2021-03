Roccavignale mette in sicurezza il territorio: nuovi punti luce, muri di protezione e cabine per lo scuolabus

Sono terminati in questi giorni i lavori (anno 2020) di messa in sicurezza del territorio e di sostenibilità energetica finanziati dallo Stato. Lo comunica in una nota il comune di Roccavignale.

"Abbiamo realizzato i nuovi punti luce su tutto il territorio, ma soprattutto il collegamento con il comune di Millesimo - spiega il primo cittadino Amedeo Fracchia - consolidato i muri presso la chiesa di San Martino, posizionato i guardrail sotto il castello e nel nuovo parcheggio in località Pianissolo, messo in sicurezza l'area dei festeggiamenti a Sant'Elena, realizzato un nuovo muro di protezione salendo a Camponuovo e installato le nuove cabine per lo scuolabus".

Ieri i consiglieri comunali si sono incontrati per decidere gli interventi per l'anno 2021.