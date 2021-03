Nuovo Dpcm, dal 27 marzo solo in fascia gialla riaprono contingentati cinema e teatri

Mentre il Corriere della Sera ipotizza questa mattina un anticipo del coprifuoco (si dice alle 20) oltre alla chiusura delle attività commerciali e limiti degli spostamenti nei weekend se la curva dei contagi non scendesse, il nuovo Dpcm in vigore da oggi non cambia molto per la nostra Regione che attualmente e per tutta la settimana prossima sarà in zona gialla.

Il Dpcm conferma la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Rimane la possibilità di visitare amici e parenti in due adulti e minori di 14 anni solo per una volta al giorno dalle 22 alle 5.

È "fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi". Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Solo in zona gialla, il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede l'apertura contingentata dal 27 marzo di cinema e teatri con posti a sedere preassegnati, con capienza non superiore al 25 per cento di quella massima e con un numero massimo di spettatori non superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per ogni singola sala nei luoghi chiusi.

Fino al 27 marzo rimane il divieto di spostamento tra le regioni, anche se si trovano in fascia bianca o gialla. Si può andare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in fascia gialla o arancione.

Le regole previste dal provvedimento entreranno in vigore il 6 marzo e durano fino al 6 aprile 2021.