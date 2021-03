Pd in difficoltà? I circoli di Cengio e Millesimo: "Non credete a queste voci, noi sempre presenti sul territorio"

Se in qualche salotto 'buono' della politica all’indomani della notizia qualcuno avrà brindato, vi possiamo assicurare che in molta parte del Paese tanti iscritti, simpatizzanti ed elettori del Pd hanno manifestato tutta la loro preoccupazione inviando decine di mail, messaggi e telefonate alla sede Nazionale del Partito. Anche Giuseppe Conte si è detto rammaricato per tale scelta augurando una risoluzione della situazione al più presto.

Tutte queste attenzioni e preoccupazioni, oltre che essere un riconoscimento del buon lavoro svolto da Nicola Zingaretti, sono la chiara cartina torna sole che il Pd è visto in Italia (anche dai suoi detrattori) come una forza politica solida e matura in grado di portare l'Italia fuori dalle secche. Non fatevi ingannare da chi va dicendo in giro che il Pd sia un partito morto o che non abbia più seguito. A queste persone non date retta ma passate oltre.