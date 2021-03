Risultati convincenti per le ragazze dell'Asd Ginnastica Libera Spotorno (FOTO)

Prestazioni di livello per l'Asd Ginnastica Libera Spotorno, impegnata nel campionato di ginnastica ritmica.

Domenica 7 febbraio a Sanremo, prima prova LA LB LC: tanti podi e ottimi risultati. Giorgia Barbano LA Junior 3, seconda qualificata; martina Briano LB allieve 2, seconda qualificata; Sophie Riccobene LB allieve 2, settima qualificata; Teresa Passalacqua LC allieve 3, quinta qualificata; Kristina Yatskanich LC Junior 1, seconda qualificata; Ilaria Prestia LC Junior 3, Settima qualificata; Valentina Ferrero LC Junior 3, ottava qualificata; Mantero / Mossa LC Senior 1, Terze Pari Merito.

Sabato 6 marzo, Seconda prova LC: "È stato impegnativo per le nostre atlete che hanno portato a casa, anche stavolta, ottimi risultati - fanno sapere dal sodalizio spotornese - Scende in pedana Teresa Passalacqua che, con qualche errore di troppo, porta a casa un 5° posto nella classifica generale. Per quanto riguarda la classifica per attrezzo, la troviamo sul terzo gradino del podio al corpo libero. Ottimo piazzamento invece per la junior Kristina Yatskanich, che porta a casa un secondo posto. Un 9° ed 11° posto invece per, rispettivamente, Ilaria Prestia e Valentina Ferrero. Per quanto riguarda gli attrezzi Ilaria Prestia si classifica sul più alto gradino del podio alla palla. Concludono la gara Chiara e Gea che si classificano rispettivamente 4° e 8°".

Domenica 7 Marzo, seconda prova La e LB:

"Le nostre atlete Matilde Spirito, Ginevra, Sara Airaldi, Sophie Riccobene, Martina Briano e Chiara Grassoni hanno gareggiato individualmente nella seconda prova LA ed LB a Quiliano - aggiungono dall'Asd Ginnastica Libera Spotorno - Partendo dal mattino, prima gara per Matilde, Ginevra e Sara. Spicca Matilde con un 4° posto nelle A2. Ottima prova anche per Ginevra e Sara che con un po' di agitazione per la loro prima esperienza sono riuscite comunque a fare dei buoni esercizi. Passando nel pomeriggio, è il turno di Sophie e Martina che nella categoria LB si piazzano rispettivamente 8° e 6°nella classifica generale. Per quanto riguarda la classifica per attrezzo Sophie si classifica 3° al corpo libero. Finisce il weekend di gara Chiara con un bel 5°posto".

I risultati LD LE Imperia 21 Febbraio :

"Grandi risultati nel campionato individuale LD-LE, nonostante il periodo impegnativo che stiamo vivendo, per le nostre ragazze. Inizia la giornata Eva Astigiano nella categoria LD A3 che conquista il terzo posto, mentre per le J1 Chiara Maglio strappa il secondo gradino del podio;

Asia Bussi e Micol Mucciolo con qualche imprecisione di troppo ottengono rispettivamente l'ottavo e il decimo piazzamento.

Per le nostre ragazze più grandi, senior 2, Laura Ruda vince l'argento ad un soffio dal primo posto e Elisa Testa si riscatta con l'esercizio alle clavette e ottiene il quinto posto. Sempre per le ginnaste più grandi, ma nella categoria senior 1, Cecilia Zaccarini giunge quinta e Sofia La Scala sesta, anche per loro troppe imprecisioni. Nella categoria J3 Giulia Ricco si fa scappare il podio arrivando quarta, conquistato invece da Giada Nieuwenhuizen che va a vincere l'oro. Ultima atleta in gara, stavolta nel livello più alto, LE per la categoria J3, in pedana con grande carisma, Marilù Rota che, con un grande esercizio al nastro che convince, conquista il primo podio".