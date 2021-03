Borghetto, avviato il punto vaccinale. Canepa: "Organizzazione ok, peccato per alcune disdette"

Prima giornata di attività per il centro di vaccinazione di Borghetto Santo Spirito, uno dei 23 centri presenti sul territorio regionale. Le operazioni si sono svolte senza particolari intoppi anche se si segnalano alcune disdette, circa il 10% sul totale delle prenotazioni inizialmente riservate alle persone vulnerabili under 70, al personale scolastico, della polizia locale, degli uffici giudiziari, e della protezione civile under 70.