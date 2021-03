Andora: proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri per determinare le dinamiche del decesso di Franca Dabroi

Proseguono senza tralasciare nessun dettaglio, da parte dei Carabinieri della stazione di Andora (facenti capo alla Compagnia di Alassio) e del Nucleo Radiomobile, le indagini per chiarire le dinamiche che hanno portato, nella tarda mattinata odierna, alla morte di una donna di 60 anni.

Nel frattempo la salma è stata trasportata all'obitorio di Savona a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La vicenda si è verificata nella tarda mattinata odierna in via San Bernardino: un rogo improvviso ha portato un vano di una villetta a prendere fuoco. In quella stanza si trovava la vittima, Franca Dabroi. A questo punto, solo le indagini ci diranno che cosa realmente è successo: se la donna fosse già stata colta da malore prima e nel perdere i sensi le sia caduto il mozzicone di sigaretta che ha generato il rogo, se invece abbia perso conoscenza perché già intossicata dai fumi o se al divampare delle fiamme stesse dormendo e non si sia resa conto di nulla.

La donna era la figlia di Luciano Dabroi, alla memoria del quale è intitolato il museo mineralogico di Palazzo Tagliaferro ad Andora.