Tragedia questa mattina ad Andora. Una donna di 60 anni ha perso la vita in un incendio scoppiato all'interno di una villetta a due piani. L'allarme è stato lanciato in via San Bernardino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della stazione locale, che unitamente al dipendente nucleo operativo e radiomobile, stanno completando gli accertamenti e i rilievi del caso.

La salma verrà portata all'obitorio di Savona a disposizione dell'autorità giudiziaria.