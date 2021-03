Nuovo allarme processionaria nelle frazioni di Alassio (FOTO)

Allarme processionaria ad Alassio. Numerosi branchi di questo insetto sono stati avvistati nel fine settimana nelle pinete della zona di Santa Croce e del belvedere Nightingale, il crocevia tra la antica via Julia Augusta e la frazione di Solva.

Per le sue bellezze storiche e naturali l’area è molto frequentata da famiglie con bambini piccoli e da passeggiatori con i loro animali domestici. Per questo motivo è doveroso ricordare che la peluria della larva della processionaria del pino ha fortissime proprietà urticanti e, se toccata da un bambino o un cane, potrebbe avere conseguenze gravissime.

La processionaria del pino è un animale altamente infestante per questo tipo di pianta, della quale divora il fogliame. In forma adulta diventa una falena (cioè una farfalla notturna) di colore marroncino chiaro e dalla caratteristica forma triangolare. In forma larvale, invece, è un bruco che ha l’abitudine di spostarsi in branchi di numerosi esemplari tutti uno in fila all’altro, proprio come in una processione. Da qui il nome.