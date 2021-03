Il comprensorio ingauno piange il generale Riccardo Bilotti, mancato all'età di 69 anni

Il mondo sportivo e associativo del comprensorio ingauno piange la scomparsa del generale Riccardo Bilotti, avvenuta a soli 69 anni di età. Lascia la moglie Lina e il figlio Riccardo con la moglie Giulia e le piccole Alessia e Caterina.

Bilotti fu nel consiglio direttivo dell'Atletica Ceriale San Giorgio, fu vicepresidente dell'Unione Nazionale Militari in Congedo, fu fiduciario CONI per il comune di Andora e fu organizzatore di vari eventi sportivi.

Per tutti questi meriti, nel 2002 ricevette anche il titolo di Cavaliere della Repubblica.

Lo ricorda con affetto Simona Vespo, ex assessore di Albenga: "Ho avuto modo di collaborare con il Generale Bilotti in molte occasioni e iniziative. Componente della Consulta del Volontariato, la sua presenza è sempre stata un valore aggiunto con nuove e ottime proposte dimostrando sempre grande senso civico, interesse e solidarietà per la collettività. Persona molto corretta e disponibile. Con lo sport, sua grande passione, si è sempre adoperato a collaborare in aiuto per superare i problemi sociali di molti ragazzi. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile. Rimarrà sempre un grande ricordo di una persona di altissimo valore umano e civile. In questo triste momento desidero esprimere il mio cordoglio più sincero e affettuoso alla moglie Lina e famiglia per il grande dolore che li ha colpiti".

Aggiunge il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: "Abbiamo appreso della scomparsa del Generale Bilotti che consideravo un grande amico. Ci accomunava una grande passione per lo sport e ricorderò sempre con piacere le giornate passate insieme allo Sport Show durante le quali parlavamo e approfondivamo tante tematiche legate allo sport. Tutta l'Amministrazione si unisce, in questo triste momento, al dolore della famiglia".