Spese pazze in Regione, assolto Melgrati: "Ormai sono alla mia trentaquattresima assoluzione. Davvero devo ancora dimostrare qualcosa a qualcuno?"

“La giustizia ha trionfato e ho ascoltato ogni singola parola della sentenza, incredulo e positivamente sorpreso”. È un Melgrati ancora decisamente frastornato, per sua stessa ammissione, di fronte al crescendo di emozioni che, nella mattinata odierna, hanno visto mettere la parola “fine” al processo “Spese Pazze in Regione”. Ricordiamo che in primo grado il sindaco di Alassio Marco Melgrati era stato condannato a 2 anni e 11 mesi. Un verdetto totalmente ribaltato dal processo in appello odierno, conclusosi con la sua assoluzione.

Ci racconta il Primo cittadino della Città del Muretto, all’epoca dei fatti consigliere regionale: “Sono ancora scioccato da questa sentenza. Ha dimostrato il coraggio dei Giudici di Corte d’Appello che hanno saputo valutare con esattezza tutto l’accaduto, senza prendere per buono quanto detto da tesi accusatorie non provate dai fatti.

Per me è la trentaquattresima assoluzione, direi che non ho più nulla da dimostrare. E devo ringraziare il mio avvocato, Franco Vazio, per la sua arringa splendida”.

Melgrati racconta: “Nel mio intervento, richiestomi dal Presidente del tribunale, ho sottolineato quanto ho sofferto all’idea che qualcuno potesse pensare che mi ero appropriato di 3800 euro della Regione. Non è per la cifra irrisoria, è che chi mi conosce sa benissimo che è proprio un comportamento che non mi appartiene.

Questo processo fa giustizia degli errori fatti nella sentenza di primo grado e restituisce a tutti gli assolti la dignità e la serenità di poter lavorare bene”.

Ma Melgrati non dimentica quei 18 mesi di sospensione dalle cariche pubbliche che lo hanno tenuto lontano dalla poltrona più alta del consiglio comunale alassino: “Torno a sottolineare l’incostituzionalità della legge Severino, che prevede una pena accessoria fin dal primo grado quando la Costituzione sostiene il principio di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Una legge da cancellare, iniqua, che negli anni ha penalizzato tanti sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali impedendo loro di fare ciò per cui erano stati votati ed eletti dai cittadini”.

Ora si riparte, come conclude lo stesso Melgrati. “La soddisfazione è grande, nel frattempo sono già tornato a lavorare proprio là dove avevo interrotto il mio cammino: con una grande squadra, con un lavoro eccellente di tutti, dirigenti, funzionari e dipendenti comunali e con una mole di opere pubbliche come non si era mai vista, per far tornare Alassio a essere la perla della Riviera Ligure”.

E alle parole di esultanza del sindaco Marco Melgrati, si affiancano quelle del suo legale, l’avvocato albenganese Franco Vazio: “La sentenza pronunciata questa mattina dalla Corte di Appello di Genova, con coraggio ed equilibrio, ha restituito all’architetto Marco Melgrati la serenità che un processo lungo e complesso gli aveva tolto; con imputazioni plurime e gravissime per reati di falso e di peculato.

Un’assoluzione che accoglie le tesi difensive che erano state messe in campo sin dal primo momento: il Fatto non sussiste. Marco Melgrati esce anche da questo processo a testa alta. Leggeremo nei prossimi giorni le motivazioni, ma non posso che essere felice per questa decisione che corona un enorme lavoro fatto nella convinzione che Marco Melgrati fosse innocente ed estraneo alle accuse allo stesso contestate. Resta il “vulnus” della sospensione dalle funzioni di Amministratore che ha privato la città di Alassio del Sindaco eletto; certo questo è il passato, e davanti lui ora c’è solo una sentenza coraggiosa e giusta che restituisce futuro e speranza. Però sul “vulnus”, sulle procedure automatiche di sospensione dalle cariche elettive, senza valutazioni di merito e di gravità, una riflessione sarebbe necessaria svolgerla”.