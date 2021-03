Assoluzioni nel processo "Spese pazze", Forza Italia: "Chi risarcirà i politici coinvolti?"

"La corte di Appello di Genova oggi ha assolto, perché il fatto non sussiste, tutti gli imputati già condannati in primo grado per le cosiddette 'spese pazze' in Regione Liguria. Chi risarcirà ora i politici coinvolti e le loro comunità? Sindaci di importanti comuni delle province di Genova e Savona e consiglieri regionali, allora in carica, per effetto della sentenza di primo grado, furono sospesi per un anno e mezzo dalle loro funzioni.

Al comune di Zoagli fu imposto il commissariamento con successive elezioni. La clamorosa vicenda ligure impone una revisione legge Severino, la cui disciplina viola nei confronti dei pubblici amministratori il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva".



Lo dichiarano in una nota i deputati Pierantonio Zanettin e Roberto Cassinelli di Forza Italia, componenti della Commissione Giustizia di Montecitorio.