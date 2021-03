Elezioni Savona, l'auspicio di Marco Russo: "Sinergia Città-Porto fondamentale per il rilancio del nostro territorio"

"Per questo la preparazione del documento avrebbe dovuto coinvolgere la città nelle sue articolazioni economiche e sociali, ed essere anche un'occasione per l'Amministrazione di svolgere appieno il ruolo di Comune capoluogo e di riferimento territoriale - prosegue Russo - Non è un aspetto formale ma sostanziale, poiché lo stesso Documento di Pianificazione fissa come metodo prioritario il percorso partecipativo. È stato quindi un grave errore di questa Amministrazione, che ha ricevuto la prima bozza un anno fa, l'aver mantenuto il rapporto con l'Autorità di sistema solo sul piano tecnico, senza visione politica e senza mai coinvolgere il Consiglio comunale prima dell'approvazione finale. Ciò ha impoverito il documento, che doveva essere migliorato, e ha fatto arrivare la città impreparata all'appuntamento".

"Se il rapporto tra città e Porto è sbilanciato, se il Porto da molto tempo si considera un 'pezzo separato' dalla città, ciò dipende dalla inadeguatezza della città. Quindi da ora in poi non dovrà essere così e, in vista della predisposizione del Piano Regolatore Portuale, dovrà essere ripresa una più ampia discussione. Il DPSS rappresenta una grande sfida per la città, perché fissa tre obiettivi fondamentali: competitività; sostenibilità ambientale; valorizzazione del territorio, obiettivi che sono l'essenza di una azione di governo di una città. La declinazione di questi obiettivi, alcuni purtroppo non adeguatamente sviluppati, toccano aspetti di grandissima importanza. Ne cito due: la viabilità in entrata e in uscita dal porto, sia su gomma (dunque il completamento dell'Aurelia bis) sia su ferro (purtroppo solo accennato); il rinnovamento energetico, che va molto oltre la sola elettrificazione delle banchine, prospettando un grande progetto ambientale. Ma, oltre a ciò, vengono individuate le aree di co-progettazione tra Porto e Città, strategiche per il nostro futuro" aggiunge ancora il candidato del centrosinistra alla poltrona di sindaco savonese.