Cade con il motorino a Vado Ligure: ragazzo in codice rosso al Santa Corona

Nel tardo pomeriggio odierno i soccorsi sono stati mobilitati per un incidente stradale a Vado Ligure. L'allarme è stato lanciato in via Galileo Ferraris, davanti allo stadio "Chittolina".

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto un motorino. Sul posto la Croce Rossa di Quiliano e l'automedica. La dinamica è ancora in via di accertamento, ma pare che il conducente (un ragazzo) abbia fatto tutto da solo.

Stando alle prime informazioni, le condizioni del giovane sarebbero gravi. E' stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.