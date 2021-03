E' tornato a casa Renzo Bozzano. L'uomo si era allontanato nella giornata di sabato (da Albenga) a bordo di un furgone di colore bianco.

Il figlio che aveva lanciato l'allarme sui social ha postato su Facebook la buona notizia: "Mio padre è riuscito a tornare. A quanto pare aveva oltrepassato il confine con la Francia. Grazie a tutti di cuore. Non so come ringraziarvi".