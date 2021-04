Celle, nuovo parcheggio dal Palazzetto dello Sport: fine lavori entro aprile

Si concluderanno entro la fine di aprile i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in località Natta a Celle Ligure nei pressi del Palazzetto dello Sport.

La società Punta dell'Olmo che sta realizzando i lavori di riqualificazione delle ex colonie bergamasche, ha incaricato l'impresa esecutrice degli interventi e tramite una convenzione urbanistica con il comune ha stanziato 210mila euro per la realizzazione.

Intanto sono state ultimate le demolizioni e gli scavi sul primo lotto delle colonie del padiglione Camozzi e sono pronti ad essere realizzati i cementi. Successivamente per il secondo lotto via agli interventi sul padiglione Frizzoni.

Il complesso si attesta sui 13 mila metri quadrati di superfici interne e 70 mila di aree verdi. Saranno presenti a conclusione di tutti i lavori 3 postazioni di campo pratica golf, area bbq, palestra, business Center; Club house, cinema room, percorso natura, playground kids, campi da tennis, bird watching, orto condiviso, biliardo, beach club, spiaggia, ristorante, SPA. 48 invece gli appartamenti di differenti tagli e metrature, con all’ultimo piano saranno presenti anche gli attici.

Entro il 2022 dovrebbe essere inaugurata la prima palazzina.

Nel frattempo sull'Aurelia è stata spostata la fermata degli autobus e le due corsie nei due sensi di marcia spostate lato mare.

Sono in fase avanzata i lavori sull'ex cinema Giardino di via Avogadro dove per una cifra complessiva di 927mila euro sono stati realizzati un box sotterraneo (i box sono in vendita a 60mila euro presso il comune) e verrà convertito in un archivio comunale al piano terra e una sala polivalente al primo piano.